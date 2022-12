Zehn Jahre Fahrrad-Leasing

Seit zehn Jahren gilt das Dienstwagenprivileg auch für Fahrrad und E-Bike. Seitdem hat sich Fahrrad-Leasing zu einem wahren Erfolgsgaranten entwickelt, teilt der Pressedienst Fahrrad (pd-f) mit. Viele Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit, günstiger an ein hochwertiges Fahrrad zu kommen nach dem Motto: "Chef zahlt, Mitarbeiter:in radelt". Vor allem E-Bikes boomten.



Doch so sehr sich die Fahrradbranche über die Leasing-Möglichkeiten freut, gibt es an dem Konzept auch Kritik. In einer neuen Podcast-Ausgabe spricht pd-f über das Thema Dienstrad und wie es in den vergangenen Jahren den Fahrradmarkt beeinflusst hat. Dabei kommen auch sozialpolitische Themen zur Sprache und auch die Frage, ob Fahrrad-Leasing überhaupt etwas für die Verkehrswende bringt oder nur für den eigenen Geldbeutel.

