Yamaha XSR125 Legacy: Feines Neo-Retro-Bike

Die Kombination passt: Nachdem 125er-Maschinen und Retro-Modelle derzeit besonders beliebt sind, packt Yamaha einfach beides zusammen. Und zwar in die Legacy-Version der letztes Jahr präsentierten und sehr erfolgreichen XSR125.



Um sich den Beinamen Legacy zu verdienen, rollt der Neuzugang mit diversen Modifikationen an. So sollen die leichten Speichenräder an die ersten Rennerfolge von Yamaha in den 60er- und 70er-Jahren erinnern. Goldene Felgen, schwarze Anbauteile und Rahmen sorgen für einen noblen Touch.



"Gold- und silberfarbene Pinstripes betonen die klassisch runde Form Kraftstofftanks und die minimalistische, goldfarbene Grafik auf den Seitenteilen harmoniert perfekt mit den goldfarbenen Felgen", heißt es bei Yamaha. Dazu soll die zweiteilige Aluminium-Schalldämpferabdeckung die sportliche Ausrichtung des Neo-Retro-Bikes unterstreichen.



Die XSR125 Legacy wird von einem flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotor mit 125 Kubik und vier Ventilen angetrieben. Er ist baugleich mit den Antrieben von MT-125 und der R125. Mit einer Leistung von 11 kW/15 PS reizt er die Vorgaben der Führerscheinklassen A1 und B196 komplett aus.



Die XSR125 Legacy in der Lackierung "Historic Black" mit goldfarbenen Felgen gibt es ab Juni 2022 ab 5.449 Euro.

