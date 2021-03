  Yamaha Tracer 9 jetzt ganz ohne Null

Fünf Jahre nach der Einführung der ersten Tracer 900 bringt Yamaha nun eine brandneue Version der beliebten Sporttourer - gleich im Doppelpack - als Tracer 9 und Tracer 9 GT und verzichtet auf die Nullen hinter der Neun. Leichter, stärker und vielseitiger ist die Tracer geworden. Der Motor-Informations-Dienst (mid) fuhr beide Dreizylinder Modelle über sanfte Hügel und scharfe Kurven in der Toskana.



Warum die neue Yamaha Tracer 9 jetzt ohne Null-Nummer daher kommt, diese Frage hört Marvin Eckert, Sprecher von Yamaha Deutschland, dieser Tage oft. Seine Antwort lautet: "Die Tracer 9 ist ein komplett neues Motorrad deshalb sollte auch eine neue Bezeichnung her!"



Yamaha hat die Neue in Schönheit gestaltet. Kompakt, aerodynamisch, schmaler Körper, auffällige Front mit Halogen-Scheinwerfern - so die Kurzbeschreibung. Die Tracer 9 sieht sportlich aus und vermittelt satte Tourentauglichkeit. Mit ihr, so heißt es bei Yamaha, sollen Motorradfahrer dem Alltag entfliehen, den Kopf frei bekommen und die Wunder der Natur genießen.



Sie kann gemütlich und sie kann kraftvoll mit ihrem 119 PS starken, 890 Kubikzentimeter großen Dreizylinder-Motor. Der ist EU5-konform, sein Spitzendrehmoment von 93 Newtonmeter liegt bei 7.000 Umdrehungen die Minute an. Der Motorblock ist aufrecht (52,3 Grad) montiert und steckt in einem neuen Deltabox-Rahmen aus Aluminium-Druckguss. Diese Positionierung verbessert die Gesamtbalance der Tracer 9 und sorgt zudem für höheren Grip am Vorderrad.



Die ersten Kilometer fahren sich leicht, fast schon vertraut. Egal ob kurvige Bergstraßen, Autobahnetappen oder auch Stadtverkehr, die Tracer 9 fühlt sich auf diesen Belägen wohl. Sie ist wie der Kumpel, den man lange nicht gesehen hat und mit dem man schnell wieder in einen Plausch findet.



Unterstützung für die sichere Tour mit der neuen Yamaha bietet die IMU (Inertial Measurement Unit), eine elektronische Steuereinheit, die ursprünglich für den sportlichen Einsatz der Yamaha R1 entwickelt wurde und jetzt in der neuen Tracer verbaut ist. Sie misst fortwährend die Bewegung, Beschleunigung und Neigung der Maschine und steuert somit die verschiedenen Sicherheitssysteme: die Traktionskontrolle, die Slide Control (SCS), das Vorderrad-Lift-System (LIF), das Kurven-ABS sowie die Wheelie-Kontrolle.



Vier Fahrmodi - von sportlich bis regentauglich - regeln das Ansprechverhalten der Tracer 9. Eingestellt werden sie über ein kleines Drehrädchen am rechten Griff. Die Infos erscheinen auf dem neuen Doppel-TFT-Display, dessen Design an eine große Tauchbrille erinnert und ziemlich poppig wirkt. Von der Gang-Anzeige über die Geschwindigkeit, die Fahr-Modi, die Temperatur, bis hin zur Verbrauchsanzeige, die Einstell- und Abruf-Möglichkeiten sind mannigfaltig. Die Bedienung erfordert jedoch Fingerfertigkeit und Konzentration und sollte nicht während der Fahrt erfolgen.



Müsste man die Tracer 9 mit einem Word beschreiben, wäre das Individualität. Die scheint in der DNA der Neuen eingebrannt. Der komfortable Sitz des Fahrers kann per Handgriff kinderleicht und in drei Stufen von 810 auf 825 Millimeter verstellt werden. Auch die Fußrasten und der Lenker lassen sich auf den Biker oder die Bikerin einstellen. Ebenso die Schutzscheibe, und zwar in zehn Positionen. Das wirkt übertrieben, doch so passt sie für Menschen zwischen 1,60 und zwei Metern. Auf langen Strecken erleichtert zudem die serienmäßige Cruise-Control die Fahrt mit der Tracer 9.



Apropos Individualität, auch die Federelemente sind einstellbar, allerdings nur manuell. Bei der Tracer 9 GT regelt dies ein elektronisch gesteuertes, semiaktives Fahrwerk von Kayaba.



Die 9 GT ist das Tracer-Premiummodell von Yamaha und fast identisch mit der Tracer 9. Die Bezeichnung "Sporttourer-Tourer" passt für die GT vielleicht am besten. Mit ihr reist man gerne auch mit großem Gepäck. Neben dem semiaktiven Fahrwerk ist die GT exklusiver ausgestattet. Mit Quickshifter fürs Schalten ohne zu Kuppeln, Hartschalenkoffern, Kurvenlicht sowie einer speziellen grün-grauen GT-Lackierung und mit einer Griffheizung. Die spendet auf zehn verschiedenen Stufen Wärme.



Das wirkt, wie die Zehner-Schritte für die Windschild-Verstellung, ein wenig übertrieben. Es zeigt aber auch die Idee von Yamaha, die GT-Version besonders komfortabel zu gestalten. Mit all diesen Extras, insbesondere mit dem Kayaba-Fahrwerk, macht die große Tour mit der GT besonders viel Spaß.



Yamaha Tracer 9 und Tracer 9 GT sind schön anzuschauen eignen sich für Stadt und Land und für die Urlaubstour gleichermaßen. Der Dreizylinder-Motor passt ideal zum Motorrad und die Preise zwischen knapp 11.600 Euro und 14.000 Euro sind moderat. Da braucht es nun wirklich keine "Doppel-Nullen" mehr im Namen.



Rainer Unruh / mid



Technische Daten Yamaha Tracer 9 und Yamaha Tracer 9 GT:



- Motor: Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-Viertakt; vier Ventile pro Zylinder



- Getriebe: sequentielles Sechsganggetriebe



- Hubraum: 890 Kubikzentimeter



- Leistung: 87 kW/119 PS bei 10.000 U/min



- max. Drehmoment: 93 Nm bei 7.000 U/min



- Bremse vorne: hydraulische Doppelscheibenbremse, Durchmesser 298 mm



- Bremse hinten: eine Scheibe, Durchmesser 245 mm



- Reifen vorne: 120/70Z R17 M/C (58W)



- Reifen hinten: 180/55Z R17 M/C (73W)



- Sitzhöhe: 810 - 825mm



- Sekundärantrieb: Kette



- Tankinhalt: 18 Liter



- Verbrauch: 5 l/100 km



- Gewicht, fahrfertig, vollgetankt: 213 kg / 220 kg (GT)



- Höchstgeschwindigkeit: 218 km/h



- Preis: Tracer 9: 11.599 und 13.999 Euro (GT)