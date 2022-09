Yamaha präsentiert die R1 GYTR 2023

Die Yamaha R1 ist ein bewährtes Rennmotorrad, das in nationalen und internationalen Serien rund um den Globus Erfolge einfährt. Wie die R6 GYTR ist auch die neue R1 GYTR 2023 für den Rennsport entwickelt. Die R1 GYTR

wurde für Kunden entwickelt, denen Performance auf allerhöchstem Niveau wichtig ist. Schon seit der Gründung des Unternehmens steht der Motorsport für Yamaha im

Mittelpunkt. Seit über 40 Jahren entwickeln Yamahas Ingenieure Performance Zubehör.



Dabei zeichnet sich jedes Teil durch erstklassige Technologien aus. Heute sind diese

Komponenten als Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) Teile bekannt. GYTR Racing Komponenten werden parallel zu den Yamaha Fahrzeugen entwickelt, um eine

nahtlose Integration zu erreichen. Dabei werden modernste Materialien wie Kohlefaser und Aluminium in Flugzeugqualität verwendet. Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, werden die GYTR Produkte anspruchsvollsten Leistungs- und Haltbarkeitstests unterzogen.



Von Anfang an hat die GYTR Technologie dazu beigetragen, dass Yamaha Racing Teams viele Podiumsplätze und Erfolge einfahren konnten. Die neue R1 GYTR wurde speziell für den Einsatz auf Rennstrecken vorbereitet und ist daher nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Sie wartet mit über 25 sorgfältig ausgewählten GYTR Teilen sowie einer Akrapovic Auspuffanlage auf. Außerdem profitiert der Fahrer von einer verbesserten Motorleistung und verfeinertem Handling, so der Hersteller.



Die unverbindliche Preisempfehlung der R1 GYTR 2023 beträgt 28.294 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1