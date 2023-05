Yamaha bringt Urban Mobility-Modelle

Yamaha vergrößert die Palette für urbane Mobilität mit dem eBike Booster Easy und dem S-Pedelec Booster. Zunehmendes Bewusstsein für Umwelt- und Klima-Themen führen dazu, dass immer mehr Pendler aktiv nach emissionsfreien Fortbewegungsmöglichkeiten suchen.



Die neuen Modelle von Yamaha, das eBike Booster Easy und das S-Pedelec Booster, wurden in Europa entwickelt, um die schnell steigende Nachfrage nach sauberen, leisen und einfachen Fortbewegungsmitteln für das urbane Umfeld zu bedienen.



Der neuen Modelle sehen praktisch identisch aus und sind technisch sehr ähnlich, da sie das gleiche leichte Rahmendesign haben. Der Unterschied liegt in der Leistung: Das Booster Easy ist ein eBike mit einer Leistungsunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, während das Booster ein S-Pedelec ist, dass einen Führerschein der Klasse AM erfordert und eine Leistungsunterstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bietet.



Die Vorderseite des Zweirads ist mit exklusiv von Yamaha entwickelten Gabelabdeckungen, einer Frontverkleidung und einem vorderen Schutzblech sowie einem Supernova-Scheinwerfer ausgestattet, um einen eleganten und abgestimmten Look zu erzeugen. Die Kabel sind in Kanälen versteckt, um die Linien klarer zu gestalten, und eine Kettenabdeckung sowie Motorabdeckungen sollen die hohe Verarbeitungsqualität der Booster Modelle unterstreichen.



Der Heckgepäckträger bietet viel Transportmöglichkeit, und beide Modelle sind mit einem verstellbaren Royal Orbis-Sitz und einem integrierten Koso LED-Rücklicht ausgestattet. Details zur unverbindlichen Preisempfehlung und der Verfügbarkeit der Modelle werden im Juni 2023 bekanntgegeben, so der Hersteller.

