XSR125: Neue Yamaha für Individualisten

Mit der Kombination aus Retro-Look und aktueller Technologie sind die Sport Heritage-Modelle von Yamaha eine Klasse für sich. Die XSR-Modelle bieten nicht nur ein modernes Fahrerlebnis, vielmehr sollen sie den Fahrern die Möglichkeit geben, ihrer Individualität und Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Neu im Sortiment: die XSR125.



Angeführt wird das aktuelle Line-up der Sport Heritage-Reihe vom Flaggschiff XSR900 mit Dreizylinder-Motor. Dicht gefolgt vom Zweizylinder-Modell XSR700. "Nun ist die Zeit gekommen, ein neues Modell vorzustellen, das einer völlig neuen Zielgruppe Zugang zur Faster Sons-Welt bietet: die XSR125", teilt der Hersteller mit.



Ob entspannte Fahrt über Land oder das Pendeln zur Arbeit im Berufsverkehr: Die XSR125 verspricht laut Hersteller puren Fahrspaß. Das jüngste Modell soll als Leichtgewicht durch agiles Handling und zeitlosen Heritage-Stil punkten. Die XSR125 soll - so will es Yamaha - ein starkes Statement setzen.



Herzstück der XSR125 ist ein EU5-konformer, flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Vierventilmotor mit 125 Kubik. Er ist baugleich mit den Modellen MT-125 und R125. Dieses Triebwerk leistet 11 kW/15 PS - das zulässige Maximum in der A1-Führerscheinkategorie. Eines der wichtigsten technologischen Merkmale der XSR125 ist das VVA-System (Variable Valve Actuation, variable Ventilsteuerung), durch das der Motor im unteren Drehzahlbereich ausreichend Drehmoment liefern und bei höheren Drehzahlen seine Leistung voll entfalten kann.



Die XSR125 wird in drei Farben angeboten: Redline, Tech Black und Impact Yellow. Die Auslieferung an europäische Yamaha-Partner beginnt Anfang Juni 2021. Preis: 4.649 Euro.

