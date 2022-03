WWCOTY Award 2022 geht an den Peugeot 308

Die international besetzte und ausschließlich aus Frauen bestehende Jury des "Women's World Car of the Year" (WWCOTY) hat den Peugeot 308 zum Auto des Jahres 2022 gewählt. Bereits zum zwölften Mal in der Geschichte von WWCOTY wird mit ihm am heutigen Weltfrauentag ein Auto gekürt, das unter dem Blickwinkel von Frauen weltweit das Beste des Jahres ist.



Die Kriterien für die Wahl basieren auf den gleichen Prinzipien, die Entscheidungen beim Autokauf leiten, wobei der Fokus der Jury auf Alltagstauglichkeit, Sicherheit, ökologischen Aspekten, Design, Komfort, Verbrauch, dem Preis-/Leistungsverhältnis und natürlich Fahrspaß liegt. Vor ihrer Abstimmung haben die 56 Motorjournalistinnen aus vierzig Ländern dutzende von Modellen getestet und jedes Detail bewertet. In der ersten Abstimmungsrunde wurden aus insgesamt 65 Kandidaten die besten Autos jeder Kategorie gekürt.



Die Gewinner:



Peugeot 308 (Best Urban Car)

Kia Sportage (Best Familiy SUV)

BMW ix (Best Large SUV)

Ford Mach-E (Best Family Car)

Audi e-tron GT (Best Performance Car)

Jeep Wrangler 4xe (Best 4x4)



In der zweiten Runde wurden diese Finalisten als Grundlage für die Auswahl des weltbesten Autos 2022 verwendet. "In diesem Jahr lagen die Kandidaten so eng zusammen wie nie zuvor. Die Jurorinnen haben sich die Sache nicht einfach gemacht, denn jeder der Kandidaten repräsentierte den Besten seines Segments." erläutert Marta Garcia, Executive President von WWCOTY. Am Ende hat sich der Peugeot 308 durchgesetzt.



"Der nicht nur optisch reizvolle Peugeot 308 geizt nicht mit innovativer Technik und ist preislich mehr als konkurrenzfähig. Seine zeitgemäße Antriebspalette bietet auch einen Plug-in-Hybrid, für das nächste Jahr kündigen die Franzosen eine rein elektrische Variante an", betont Solveig Grewe, WWCOTY-Jurorin aus Deutschland.



Alle Abstimmungsergebniss wurden von Grant Thornton in Auckland, Neuseeland geprüft und zertifiziert.

