Wucht-Brummi: Sondermodell Actros Edition 2

Stolzer Brummi-Besitzer: Tobias Wöllmer von der Spedition Gressel aus Neustadt an der Aisch hat kürzlich seinen Actros Edition 2 im Kundencenter des Mercedes-Benz Werk Wörth abgeholt. Der Fahrer ist jetzt mit einem Sondermodell unterwegs, das auf 400 Einzelstücke limitiert ist.



Was für den einen der Oldtimer, ist für den anderen der Lkw. Richtige Trucker leben mit dem Brummi. So Tobias Wöllmer. Er hat sich am Tag der Übergabe schon früh zusammen mit Pascal Ertel, Lkw-Verkäufer des Mercedes-Benz Truck Center Nürnberg, auf den Weg gemacht und teilt seine Vorfreude mit den Kollegen: "Die klingeln schon seit 6 Uhr morgens bei mir durch. Jeder will wissen, ob ich schon drinsitze. Dieser Lkw ist halt etwas ganz Besonderes."



Der Lkw ist Wöllmers Wunschfahrzeug. Auf welche Details er sich am meisten freut? "Das mit Nappaleder bezogene Armaturenbrett und das Lenkrad sind auf jeden Fall Highlights." Vor Monaten hatte sein Chef ihm eröffnet, dass es Zeit für ein neues Fahrzeug sei. Wöllmer hat dann im Internet recherchiert. Auf RoadStars, der Fahrer-Community von Mercedes-Benz Trucks, fand er einen Artikel über den Actros Edition 2. "Da wusste ich sofort, was ich haben möchte." Sein Chef, für den Wöllmer mittlerweile seit 16 Jahren unterwegs ist, gab grünes Licht.



Die Front des Actros Edition 2 präsentiert sich immer in Mondsteingrau Metallic. Wöllmer hat sich bei seinem Fahrzeug für eine komplette Lackierung in diesem Farbton entschieden. Als Kabine hat er die GigaSpace-Variante gewählt - das größte verfügbare Fahrerhaus mit dem entsprechenden Platzangebot. Ideal, weil er in der Regel die ganze Woche unterwegs ist. Das SoloStar Concept im Truck bietet einen komfortablen Sessel samt Tisch statt des Beifahrersitzes. Das verschafft volle Beinfreiheit und entspanntere Pausen - auch darauf freut Wöllmer sich schon besonders. Ein weiterer Clou seines Premium-Lkw mit dem Stern ist der durchzugsstarke 12,8-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor mit 390 kW Leistung.



Das "Truckerleben" hat aktuell Hochsaison, auch bei jungen Damen, wie die TV-Sendung "Trucker Babes" auf Kabel Eins beweist.

