WInterreifen-Preise steigen deutlich

Erst wurden die Rohstoffe wegen der Corona-Pandemie teurer, in Folge steigen jetzt die Preise für Winterreifen. Und zwar allein von August 2020 bis August 2021 bei den 100 über das Vergleichsportal Check24 meistverkauften Pneus um satte sechs Prozent. Tendenz: weiter steigend.



"Diese Entwicklung ist ungewöhnlich", so die Markt-Beobachter. "Normalerweise fallen die Preise für Winterreifen im Sommer. So lag das Preisniveau im August 2020 um 1,3 Prozent unter Vorjahresmonat."



Ein weiterer Grund neben Corona: Viele Händler zögern wegen der erwarteten Lieferprobleme mit den im Sommer üblichen Preissenkungen, um nicht mit leeren Lagern dazustehen. Trotzdem sollten Verbraucher nicht mit dem Reifenkauf warten, die Preise könnten weiter steigen.



Und gerade in dieser Situation lohnt sich der Vergleich verschiedener Angebote besonders. Das zeigt der Blick auf das Sparpotenzial für sechs von Fachmagazinen ausgezeichneten Winter- und Ganzjahresreifen: Beim Goodyear Ultra Grip Performance Plus beispielsweise waren 44 Prozent bzw. 260 Euro pro Reifensatz weniger zu berappen, wenn sie beim günstigsten statt beim teuersten Anbieter geordert wurden. Und beim Ganzjahresreifen Continental AllSeasonContact betrug das Sparpotenzial 36 Prozent bzw. 148 Euro pro Reifensatz.

