Wieselflinker Kurvenjäger

Mannheim. Es sieht ein bisschen danach aus, als sei ein Ufo auf dem Parkplatz gelandet. Schmale LED-Vierecke vorne, versenkbare Türgriffe, kaum Ecken und Kanten – eine schnörkellose Formsprache. E-Autos sind anders und tragen das auch nach Außen – wie der Hyundai Ioniq 5. Das Reduzierte passt in unsere Zeit – und vielleicht gerade deshalb ist der neue Hyundai eine Attraktion auf dem Supermarktparkplatz. Es wird sich umgedreht, in den Innenraum gelugt. Und auch hier geht es schlicht zu: Sitze, Lenkrad, Monitore. Das reicht zum Glücklichsein.

Hyundai garantiert, umweltfreundliche, nachhaltig gewonnene Materialien einzusetzen. Die Sitze in der Topausstattung sind mit einem Leder verkleidet, das mit Pflanzenölextrakten aus Leinsamen gefärbt und behandelt wurde. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann sich die Sitze auch in einer veganen Ausführung bestellen. Die Stoffe sind aus Fasern recycelter PET-Plastikflaschen gewebt und Oberflächen wie das Armaturenbrett, die Schalter, das Lenkrad und die Türverkleidungen mit einem Polyurethan-Bio-Lack beschichtet, der aus Raps- und Mais-Öl gewonnen wird. Der Clou: Die Fußmatten bestehen aus recycelten Fischernetzen und anderen gesammelten Abfällen aus den Weltmeeren. Verarbeitet ist das alles tadellos.

Hyundai Ioniq 5 Uniq Motor: zwei Elektromotoren Leistung: 225 kW / 305 PS Batteriegröße: 72,6 kWh, Lithium-Ionen; Ladedauer an 350-kW-Ladestation für 10-80 % ca. 18 Minuten Max. Drehmoment: 605 Nm Antrieb: Allradantrieb, einstufiges Reduktionsgetriebe Höchstgeschw.: 185 km/h Beschleunigung: 5,2 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 17,6 kWh / Testverbrauch: 21 kWh Reichweite: bis zu 460 Kilometer Länge: 4635 mm, Breite: 1890 mm, Höhe: 1605 mm Leergewicht: 2095 kg Kofferraumvolumen: 527 bis 1587 Liter; vorne: 24 l Preis: 60 750 Euro Serienausstattung: 800-Volt-Technologie, digitales Cockpit, Navigationssystem, Klimaautomatik, Smart-Key-System, Voll-LED-Projektionsscheinwerfer, Leichtmetallräder, elektrische Heckklappe, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Head-up-Display, Bose-Soundsystem, belüftbare und beheizbare Ledersitze, diverse Assistenz-Systeme. se

Das in so einem „Ufo“ Konnektivität großgeschrieben wird, versteht sich von selbst. Das digitale Cockpit mit 12,25-Zoll-Display zeigt Fahrinformationen und wird durch das 12,25 Zoll große Touchscreen-Display für das Infotainment-System ergänzt. Trotzdem gibt es konventionelle Knöpfe für die Steuerung der Klimatisierung oder des Bose-Soundsystems.

Das kuppelartige Dach und die großen Glasflächen verstärken das luftige Gefühl im Innenraum. Das ist aber nicht nur Illusion, sondern mit drei Metern Radstand herrscht viel Platz. Das Fehlen des Kardantunnels nutzt Hyundai für Ablagen und auch die Fächer in den Türen schlucken was weg. Selbst im Fond klagen Großgewachsene nicht über Enge.

Im Baukastenprinzip

Fast 530 Liter Kofferraumvolumen sind sehr anständig, um ordentlich einzukaufen oder um auf Reisen zu gehen. Zusätzliche 24 Liter Volumen finden sich unter der Fronthaube – als Lagerstätte für die Kabel. Werden die Rücksitze – etwas umständlich von den hinteren Türen aus – umgelegt, können mit fast 1600 Litern Volumen sogar Möbelstücke transportiert werden.

Die Batterie ist im Fahrzeugboden untergebracht. Der Vorteil: Die schweren Akkus verleihen dem Ioniq 5 einen tiefen Schwerpunkt und damit eine sehr hohe Stabilität auch in sehr flott genommenen Kehren. Wieselflink lässt sich der Hyundai dirigieren, die Lenkung ist direkt, sehr fahraktiv. Der Testwagen mit seinen 305 PS schafft es natürlich auch, die bei E-Autos beeindruckende ansatzlose Beschleunigung zu liefern. So macht der Weg in die Zukunft auch Spaß.

Um auch schnell wieder weiterfahren zu können, ermöglicht die 800-Volt-Technologie des Ioniq 5 besonders flotte Ladevorgänge. Wer eine 350-kW-Ladestation findet, kann von zehn auf 80 Prozent in unter 20 Minuten laden. Bei der 22-kW-Wallbox ziehen sieben Stunden ins Land, bis der Hyundai voll ist. Der Testverbrauch lag bei 21 kWh.

Den Hyundai Ioniq 5 kann man sich nach einem Baukastenprinzip mit Ausstattungsvarianten und Motoren zusammenstellen. Die Basisvariante mit schon umfangreicher Serienausstattung und 170 PS sowie Heckantrieb kostet rund 42 000 Euro – abzüglich der Umweltprämie in Höhe von rund 9500 Euro. Das Ufo kann starten.

