  Wie schnell ist Schrittgeschwindigkeit?

In verkehrsberuhigten Bereichen, etwa in Spielstraßen, bei haltenden Bussen mit Warnblinklicht und an Haltestellen von Straßenbahnen ist für vorbeifahrende Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben. Doch wie schnell ist das eigentlich genau?



Das Problem: In der Straßenverkehrsordnung ist nicht festgelegt, welches Tempo bei Schrittgeschwindigkeit eingehalten werden muss. "Wichtig ist, dass Fahrzeugführer schnell und rechtzeitig bremsen und anhalten können, wenn beispielsweise an einer Haltestelle ein Passagier plötzlich die Straße überquert oder in einer verkehrsberuhigten Zone unvermittelt ein Kind über die Straße läuft", weiß Wolfgang Müller, Rechtsexperte der Ideal Versicherung.



Mangels konkreter Festlegung, was unter Schrittgeschwindigkeit genau zu verstehen ist, mussten die Gerichte darüber entscheiden. Und wen wundert es: Die Rechtsprechung ist nicht gerade einheitlich.



Manche Gerichte orientieren sich tatsächlich an der Geschwindigkeit eines Fußgängers. Daher wird meist ein Tempo zwischen vier und sieben, von einigen Gerichten aber auch maximal bis zu 15 km/h für angemessen erachtet.



Als Faustformel für Autofahrer gilt: Den Wagen rollen lassen, und zwar im ersten Gang. Wer sich nicht an eine vorgegebene Schrittgeschwindigkeit hält, muss mit einem Bußgeld zwischen 30 Euro bis zu 80 Euro und im letzteren Falle mit einem Fahrverbot rechnen.



Übrigens: Wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, gilt dies natürlich auch für Motorrad- und Fahrradfahrer.