Wie radfreundlich sind unser Bahnhöfe?

Die neue Infostelle "Fahrradparken am Bahnhof" des Bundesverkehrsministeriums und der Deutschen Bahn startet eine Umfrage zur Radfreundlichkeit an Bahnhöfen. Ab sofort können Radfahrende und Interessierte bundesweit ihre Eindrücke und Vorschläge für die Bahnhöfe vor Ort online unter radparken.info/mitmachen einreichen.



Mit Hilfe der bis Ende 2021 eingereichten Vorschläge der Community will die Infostelle Kommunen gezielt dabei unterstützen, Bahnhöfe den Bedürfnissen der Menschen vor Ort entsprechend fahrradgerecht umzurüsten.



Ziel der Aktion ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen vor Ort von vornherein mit aufzugreifen. Damit sollen auch neue Anreize für die Verknüpfung von Fahrrad und Bahnverkehr gesetzt werden. Um Kommunen und Länder dabei zu unterstützen, die Radinfrastruktur zu verbessern, stehen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des BMVI Finanzhilfen von bis zu 660 Millionen Euro zur Verfügung.

