Wichtig für die Garantie

München. Bei der Wahl des richtigen Motoröls ist die Betriebsanleitung des Autos entscheidend. Dort steht, welches Öl für den Motor vorgeschrieben ist und die Mindestanforderungen des Herstellers erfüllt, erklärt der TÜV Süd. Fast alle Fahrzeughersteller haben mittlerweile ganz spezielle Anforderungen. Dabei geht es neben der Schmierfähigkeit auch um die innere Motorreinigung und die Dichtungsverträglichkeit. Damit der Motor lange lebt und die Garantie erhalten bleibt, sollten sich Autofahrer strikt an die Vorgaben halten und nur vom Hersteller freigegebenes Motoröl verwenden.

Reserve zum Nachfüllen

Für eine längere Urlaubsreise empfiehlt sich eine Nachfüllreserve im Kofferraum. Moderne Motoröle basieren auf verschiedenen Grundölen und Mischungen. Daneben gibt es Zusatzstoffe, sogenannte Additive, die die Eigenschaften des Öls verbessern und an den Bedarf anpassen. Je höher der Anteil der Additive, desto höher sind in der Regel Preis und Qualität des Öls. In der Betriebsanleitung steht auch, welche Viskositätsklassen der Hersteller für geeignet hält. Viskosität beschreibt, wie zäh eine Flüssigkeit ist. Der entsprechende Wert zeigt den Temperatur-Einsatzbereich des Öls an. tmn