Wey will Europa erobern

Wey kommt nach Europa: Das kündigte der chinesische Automobilhersteller bei der Auto Shanghai 2021 an. "Vorbote" ist der Wey V71, der ab Herbst in Deutschland vorbestellt werden kann.



Das SUV wird als Premium-Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen. "Smart Driving", "Smart Cockpit" und "Smart Device" sind drei Themen, die beim V71 ineinander greifen. Dafür arbeitete ein internationales Team mit über 1.600 Designern und Forschern beim Mutterkonzern Great Wall Motors (GWM) über fünf Jahre an Lösungen, die die Bedürfnisse der Fahrer in den Mittelpunkt stellen sollen. Auf der Auto Shanghai 2021 wird der V71 erstmals für den europäischen Markt präsentiert.

AdUnit urban-intext1