Werkstattwahl ist Vertrauenssache: Das zeigt der aktuelle Trend-Tacho der Prüforganisation KÜS. Diese Überzeugung der Autobesitzer gilt für freie Werkstätten ebenso wie für Vertragswerkstätten.



Dabei liegen die freien Werkstätten in der Gunst der Kunden vorne (43 Prozent), jedoch mit eher kleinem Abstand zu den Vertragswerkstätten (37 Prozent. Je älter das zu wartende oder zu reparierende Fahrzeug ist, umso mehr setzen die Besitzer allerdings auf die freien Werkstätten. Wer die Vertragswerkstatt der freien vorzieht, tut dies insbesondere bei einem Fahrzeugalter bis zu drei Jahren (73 Prozent). Ist das Auto acht Jahre oder älter, liegen die freien Werkstätten eindeutig vorne (55 Prozent.



Allgemein gute Erfahrungen sind für 59 Prozent ein Grund für Werkstatt-Treue, 55 Prozent nennen das stimmige Preis-Leistungs-Verhältnis als Kriterium. Kompetente Beratung ist für 51 Prozent der Befragten explizit wichtig, die gute Lage aus verkehrstechnischer Sicht folgt als Auswahlkriterium mit deutlichem Abstand (38 Prozent ).



Wenn die Werkstatt gewechselt wird, stehen die zu hohen Preise an erster Stelle der Begründungen (52 Prozent). Mit deutlichem Abstand werden als weitere Gründe unfreundliches Personal (24 Prozent), Vertrauensverlust (21 Prozent ) und schlecht ausgeführte Werkstattarbeiten (18 Prozent) genannt.



Die "Werkstatt des Vertrauens" ist nicht nur eine lobende Bezeichnung, sondern für eine deutliche Mehrheit der Befragten tatsächlich genau dies: Nur zehn Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwei Jahren gewechselt. Die Wechselwilligen kommen überwiegend aus der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre (15 Prozent), es folgen die 40- bis 60-Jährigen (neun Prozent) und an dritter Stelle die über 60-Jährigen (sechs Prozent).



Alle Zahlen zeigen allerdings, dass der Wechsel der Werkstatt die Ausnahme ist, die Treue zur Werkstatt die Regel. Dieses Ergebnis wird auch durch die Planung des nächsten fälligen Werkstattbesuchs bestätigt. Mehr als zwei Drittel, bezeichnen die Entscheidung, bei der bereits besuchten Werkstatt zu bleiben, als "bestimmt".



"Werkstattwahl ist Vertrauenssache - das Ergebnis des aktuellen KÜS Trend-Tacho ist eindeutig", betont KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. Es zeige auch, dass die Autobesitzer die Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug ernst nehmen würden. Das sei begrüßenswert, denn nur mit einem ordnungsgemäß gewarteten und im Bedarfsfall fachgerecht reparierten Auto sei man sicher unterwegs.

