Wenn die Kfz-Versicherung im Alter teurer wird

Fahranfänger müssen für eine Autoversicherung mehr bezahlen. Allerdings gilt das auch für ältere Menschen. Denn beide Gruppen verursachen im Durchschnitt mehr Schäden als Autofahrer mittleren Alters. Deshalb steigt der Versicherungsbeitrag spätestens ab 75 Jahren - teilweise schon eher - an.



Das kann für manchen Rentner eine deutliche Mehrbelastung bedeuten. "Aufschläge ab 75 Jahren sind üblich, können aber abgemildert werden", sagt Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. Gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße die Regelung übrigens nicht, da laut Gesetz eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Alters zulässig sei, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkulation beruhe. Das treffe vor allem auf eine versicherungsmathematisch ermittelte Risikobewertung zu.



Es gibt mehrere Rabattmöglichkeiten: Wer eine Garage hat oder einen Stellplatz, senkt die Versicherungskosten. Ebenso positiv wirken sich weniger gefahrene Kilometer aus. Ist das Auto schon älter, lohnt sich ein Wechsel von der Vollkasko- zur Teilkaskoversicherung. Ältere Autofahrer können sich zudem als Fahrer bei erwachsenen Kindern mit eintragen, dafür ist keine gemeinsame Adresse nötig.



Ratsam sei es auch, die Angebote anderer Anbieter zu prüfen, denn die Preisunterschiede in der Branche sind groß, erklärt die Verbraucherzentrale. Insgesamt hänge der Beitrag für eine Kfz-Versicherung von vielen Faktoren ab, wie etwa beispielsweise dem Wohnort, Fahrzeugtyp, den jährlich gefahrenen Kilometern oder der eigenen Berufsgruppe.



Unterdessen ist in der Europäischen Union eine Führerschein-Reform geplant. Die EU-Kommission schlägt vor, dass Führerscheine, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, nur noch 15 Jahre lang gültig sind und ab dem 70. Lebensjahr eine Erneuerung alle fünf Jahre an eine Feststellung der Fahrtüchtigkeit gekoppelt werden soll. Die Art der Maßnahme soll aber im Ermessen des Mitgliedsstaates liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1