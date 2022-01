Weniger fahren, weniger zahlen

Viele Deutsche geben ihre Fahrleistung vorab bei der Kfz-Versicherung an. Bei Check24-Kunden liegt der Schnitt bei 11.226 Kilometern. Wichtig zu wissen: Die jährliche Fahrleistung hat großen Einfluss auf den Versicherungsbeitrag. Deshalb kann es sich lohnen, der Versicherung mitzuteilen, wenn die tatsächliche Kilometerzahl deutlich unter der vorab angegebenen Fahrleistung liegt.



"Wer weniger fährt, zahlt auch weniger Versicherungsbeitrag", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. "Haben Verbraucher aufgrund der Coronapandemie 2021 weniger Kilometer mit dem Auto zurückgelegt als ursprünglich gedacht, sollten sie das ihrer Versicherung melden. Zwei Drittel der Versicherer erstatten zu viel gezahlte Beiträge rückwirkend."



In Mecklenburg-Vorpommern sind Autos im Schnitt übrigens 12.745 Kilometer jährlich auf der Straße unterwegs. Das sind 3.220 Kilometer mehr, als Berliner Autofahrer nach eigenen Angaben zurücklegen, da liegt der Schnitt bei 9.525 Kilometern. Generell fahren Check24-Kunden in den Stadtstaaten durchschnittlich 9.901 Kilometer und damit knapp 1.500 Kilometer weniger verglichen mit den Flächenländern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1