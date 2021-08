Wenig Interesse an Auto-Abos

Sie werden intensiv beworben. Doch in der Praxis sind Auto-Abos speziell im Flottenbereich noch nicht relevant. Zu diesem Ergebnis kommt laut des Fachmagazins "Autoflotte" die Deutsche Automobil Treuhand in ihrem aktuellen DAT-Barometer für den Monat Juli. Dabei gab nur ein Prozent der Umfrageteilnehmer an, bereits Dienstwagenfahrer mit einem Abo zu haben.



Bei den allermeisten Fuhrparks dürften auf absehbare Zeit auch keine dazukommen, mutmaßen die Experten. Denn 79 Prozent der Fuhrparkleiter erklärten, sie sähen Auto-Abos nicht als Alternative zum Leasing. Warum das so ist, geht aus den DAT-Daten allerdings nicht hervor. Möglicherweise hängt die Ablehnung aber mit dem mangelnden Wissen zum Thema zusammen: 59 Prozent der Befragten haben sich laut Umfrage mit Auto Abos noch nicht auseinandergesetzt.



Warum derzeit nur ein Prozent wirklich Abo-Dienstwagen im Fuhrpark hat, obwohl immerhin 21 Prozent der Befragten Fuhrparkleiter darin eine Leasing-Alternative sehen, geht aus der Umfrage ebenfalls nicht hervor.



Auch im DAT-Barometer vom Mai 2021 zeigte sich nur eine kleine Minderheit - diesmal der Privatkunden - Auto-Abos gegenüber aufgeschlossen: Nur sieben Prozent der Gebraucht- und zwölf Prozent der Neuwagenkäufer gaben zum Zeitpunkt der Befragung an, sie könnten sich vorstellen, ein Auto zu abonnieren.



"Diese Zurückhaltung könnte auch daher rühren, dass nur die wenigsten Kunden wirklich wissen, was Auto-Abos sind", so das Magazin: 41 Prozent der von der DAT befragten Gebrauchtwagen- und 29 Prozent der Neuwagenkäufer erklärten, noch nie von Auto-Abos gehört zu haben. Ein weiteres Drittel kannte Auto-Abos nur vom Namen her.



Wirklich gut informiert zeigte sich lediglich eine kleine Minderheit: Nur ein Prozent aller Autokäufer hat sich eigenen Angaben zufolge schon intensiv mit dem Thema beschäftigt, viel davon gehört hatten vier Prozent der Gebraucht- und acht Prozent der Neuwagenkäufer.

