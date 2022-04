Wenig Güterverkehr jenseits der Straße

Zur Aufrechterhaltung der Lieferketten bleibt der Lkw unerlässlich. An Bedeutung verliert vor allem die Schifffahrt. Auch der Anteil der Schiene bleibt im Zeitraum 2005 bis 2020 relativ klein. Das Statistische Bundesamt (Destatis) präsentiert dazu die Zahlen.



Die Ziele der Bundesregierung sehen eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene und Binnenschifffahrt vor. Die bisherige Entwicklung des "Modal Split", also des Anteils der einzelnen Landverkehrsträger an der gesamten Beförderungsleistung, zeigt seit dem Jahr 2005 wachsende Marktanteile für die Straße und die Schiene bei einem Rückgang des Anteils der Binnenschifffahrt.



Lag der Anteil der Straße 2005 noch bei 71,6 Prozent, so ist er seitdem um drei Prozentpunkte gewachsen, auf 74,6 Prozent im Jahr 2020. Im selben Zeitraum konnte die Schiene ihren Marktanteil nur um 1,3 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent erhöhen, während der Anteil der Binnenschifffahrt von 11,4 Prozent im Jahr 2005 auf 7,1 Prozent im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen ist.

