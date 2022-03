Weltpremiere Volkswagen ID. Buzz und ID. Buzz Cargo

Als führender Hersteller leichter Nutzfahrzeuge gestaltet die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) den Waren-, Personen- und Dienstleistungsverkehr nachhaltig. An verschiedenen Standorten unter anderem in Hannover und Polen produzieren rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Baureihen Transporter, Caddy, Crafter und Amarok.



Jetzt präsentiert der Konzern die elektrische Neuauflage des legendären Kult-Bullis. Am 9. März 2022 steht die offizielle Weltpremiere des vollelektrischen ID. Buzz an, der in zwei Varianten als Bus und als Transporter auf den Markt kommen wird.



ID. Buzz und ID. Buzz Cargo - dank des platzsparenden MEB-Konzeptes bieten beide Modelle eine ungewöhnlich gute Raumausnutzung. Denn der fünfsitzige ID. Buzz offeriert selbst mit allen Passagieren an Bord noch Platz für 1.121 Liter Gepäck, so der Hersteller. Der ID. Buzz wird künftig in sieben Einfarb- und vier Zweifarblackierungen bestellbar sein.



Die beiden Stromer werden dem Anspruch von Volkswagen gerecht, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu begreifen. Beispielsweise durch die konsequente Verwendung entsprechender Materialien. Auf Leder und andere Materialien tierischen Ursprungs wird komplett verzichtet, sie werden durch Ersatzstoffe mit ähnlichen Eigenschaften und Haptik ersetzt. Bei Sitzbezügen, Bodenbelägen und dem Innenhimmel des ID. Buzz kommen unter anderem Rezyklate zum Einsatz - Materialien aus recycelten Produkten.



Ab Mai 2022 können interessierte Kunden ihre Bestellung tätigen und für den Herbst ist die Markteinführung in Deutschland geplant, sagt Christian Buhlmann von der Produktkommunikation Volkswagen Nutzfahrzeuge dem Motor-Informations-Dienst (mid). Preise wurden noch nicht genannt.

