Weltpremiere Konzeptfahrzeug VW ID. Aero

Volkswagen präsentiert die erste globale vollelektrische Limousine - den ID. Aero. Das Fahrzeug ist eine seriennahe Studie und wird noch nicht zum Verkauf angeboten. Mit der heutigen Weltpremiere in China gibt Volkswagen einen Vorgeschmack auf die ID. Familie im volumenstarken Segment der gehobenen Mittelklasse.



Und das als Hingucker, bei dem Form und Funktion gut zusammenpassen: Die aerodynamisch gestaltete Front- und Dachpartie des ID. Aero sieht nicht nur ansprechend aus, sie soll auch dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und die Reichweite zu erhöhen.



Die Serienversion für China wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf den Markt kommen. Ebenfalls für 2023 plant Volkswagen den Start der Produktion eines europäischen Serienmodells in Emden.



"Mit dem Showcar ID. Aero geben wir einen Ausblick auf das nächste Mitglied der ID. Familie. Ein Auto mit einem emotionalen und zugleich sehr aerodynamischen Design, einer Reichweite von mehr als 600 Kilometern, einem außergewöhnlichem Platzangebot sowie Premium-Interieur", sagt Ralf Brandstätter, Chief Executive Officer der Marke Volkswagen Pkw. "Mit unserer Strategie ACCELERATE treiben wir die Elektrifizierung unserer Modellpalette mit Hochdruck voran. Nach dem ID.4 wird dieses Modell unser nächstes Weltauto für die Regionen Europa, China und die USA."

