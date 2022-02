Welches Auto kann ich mir leisten?

Stuttgart/München. Die Hauptuntersuchung ist fällig, die nächste Werkstattrechnung würde wohl zu teuer, es lohnt sich nicht mehr. Wer nun einen neuen Wagen sucht, steht oft vor der Frage: Welches nächste Auto kann ich mir überhaupt leisten? Zum Kaufpreis kommt noch der Unterhalt, der sich als Kostenfalle entpuppen kann. Zu den Nebenkosten zählen neben der Versicherungsprämie, der Kfz-Steuer und dem Sprit auch Kosten für Anmeldung, Stellplatz- oder Garagenmiete, Parkgebühren, Strafzettel, Inspektion, HU-Untersuchung, Fahrzeugpflege, Autoclub-Beiträge, Reifen sowie der Wertverlust.

Zwar lässt sich eine pauschale Aussage über Autokosten nicht treffen, zu sehr komme es auf den Besitzer und auf das Fahrzeug an. Constantin Hack vom Auto Club Europa (ACE) rechnet aber grob mit 400 Euro im Monat bei Neuwagen und rund 300 Euro bei Gebrauchtwagen. „Bei neuen Autos schlägt der Wertverlust stark ins Gewicht, das können in den ersten Jahren etwa 25 Prozent sein. Bei Gebrauchtwagen hingegen sollten Besitzer Reparaturkosten miteinberechnen“, sagt Hack. Faustregel: Ein Auto sollte im Monat nicht mehr als ein Viertel des Nettoeinkommens kosten. Bei den realen Kilometerkosten fließen alle Parameter ein, die ein Auto betreffen. Je nach Modell fängt das bei 30 Cent pro Kilometer an, Constantin Hack hält 50 Cent für realitätsnah. „Bei größeren und teureren Autos kann das aber auch mehr als ein Euro pro Kilometer sein“, sagt er.

Markus Sippl vom ADAC rät daher Interessenten, sich vor dem Kauf eines Autos zu überlegen, welches Fahrzeug sie benötigen. Denn wer das eigene Fahrprofil und den Anwendungsbereich klar definiert habe, dem falle die Suche nach einem passenden Wagen einfacher, so der Leiter Fahrzeugtechnik im ADAC-Technikzentrum Landsberg. Der ADAC bietet dazu einen Online-Rechner, mit dem sich die Kosten von rund 9000 Modellen ausrechnen lassen. Einen wesentlichen Faktor mache der Wertverlust aus. Sippl rechnet mit rund 30 Prozent Wertverlust im ersten Jahr und 60 Prozent Wertverlust nach fünf Jahren.

Wertverlust höchster Posten

Bei den Gesamtkosten belegt der Wertverlust den höchsten Posten, bei den Betriebskosten der Kraftstoff. Eine Faustformel zur Berechnung der Autokosten pro Monat oder Kilometer gebe es auch seiner Meinung nach nicht. Daher müssten Autofahrer tatsächlich alle Kosten, die das Auto betreffen, addieren und entweder durch zwölf (Monate) oder durch die jährliche Fahrleistung (in Kilometer) dividieren.

Wie hoch die Reparaturkosten bei Gebrauchtwagen ausfallen, lasse sich auch nicht pauschal sagen. „Das hängt stark vom Alter und vom Modell ab“, sagt Markus Sippl. „Bei jungen Gebrauchten zwischen zwei und fünf Jahren treten meist wenige Reparaturen auf, ausgenommen die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten.“ Bei rund zwölf Jahre alten Autos können die Reparaturkosten dann den Restwert des Autos übersteigen. tmn