Wechsel der Kfz-Versicherung in Minutenschnelle

Mit dem FotoCheck vom Vergleichsportal für Kfz-Versicherungen Check24 wechseln Verbraucher ihre Kfz-Versicherung in wenigen Minuten, ohne dass viele Daten per Hand eingegeben werden müssen.



Dazu fotografieren sie mit der Check24 App den Versicherungsschein oder die aktuelle Beitragsrechnung oder laden sie als PDF hoch. Die Angaben werden automatisch in den Vergleichsrechner übernommen. Dadurch entfällt die Eingabe von bis zu 50 Angaben zu Fahrer, Auto oder gewünschtem Schutz.



Schneller als mit dem FotoCheck könnten Verbraucher ihre Kfz-Versicherung nicht vergleichen und wechseln, betont Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei Check24. Die Daten vom abfotografierten Versicherungsschein oder der Beitragsrechnung würden automatisch übernommen, das Vergleichsergebnis erhalte man so mit wenigen Klicks.

