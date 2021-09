Wechsel auf Winterreifen: Nicht auf die lange Bank schieben

Wenn der Oktober vor der Tür steht, ist es höchste Zeit, an die passende Winterbereifung zu denken. Denn wer das Thema auf die lange Bank schiebt, muss mit Lieferengpässen und Wartezeiten in der Werkstatt rechnen, so der Automobilclub ACE.



Der Herbst ist trügerisch: Ein überraschender Kälteeinbruch kann ansatzlos für winterliche Straßenverhältnisse sorgen. Gut beraten sind diejenigen, die sich rechtzeitig um neue Winterreifen gekümmert haben. Wer erst im Oktober beginnt, verschiedene Reifen zu vergleichen, hat möglicherweise das Nachsehen. Der Wunschreifen ist dann eventuell schon vergriffen oder nur mit längerer Lieferzeit zu bekommen.



Sind die Reifen schon vorhanden, müssen sie auch noch gewechselt werden. Wer das gern bequem von einer Werkstatt erledigen lassen möchte, sollte sich besser zu früh als zu spät um einen Termin bemühen. Denn die Werkstätten sind ab Oktober - aufgrund der O-bis-O-Regel - besonders gut besucht.



Frühzeitig an die richtige Bereifung zu denken, kann nicht schaden. Im schlimmsten Fall fährt man an den letzten warmen Herbsttagen schon mit Winterreifen herum. Im besten Fall ist man für brenzlige Situationen gewappnet und kann Schnee und Matsch gelassen entgegensehen. Der ACE: "Wer sich rechtzeitig kümmert, erspart sich viel Zeit und Nerven."

