Wasserstoff-Peugeot e-Expert geht in Serie

Wasserstoff-Autos sind noch Raritäten auf dem Markt. Nun geht aber immerhin bereits ein kleines Nutzfahrzeug mit Brennstoffzelle in Serienproduktion: der Peugeot e-Expert Hydrogen. Peugeot ist einer der ersten Hersteller, der ab 2022 im Segment der kompakten Nutzfahrzeuge zusätzlich zu den Verbrennungs- und batterieelektrischen Modellen auch eine Elektroversion mit Wasserstoff-Brennstoffzelle in Serie anbietet.



Die Kombination aus Elektroantrieb und der Möglichkeit, in drei Minuten Wasserstoff zu tanken, ermöglicht eine Reichweite von 400 Kilometern nach WLTP. Bestellbar ist das Fahrzeug noch nicht, Preise will der Hersteller bald bekannt geben.

