Wasserstoff-Auto ausnahmsweise im Abo

Den mit Wasserstoff angetriebenen Hyundai Nexo gibt es normalerweise nicht im Auto-Abo. Doch für Fans von Eintracht Frankfurt macht Hyundai nun eine kleine Ausnahme. Mit einer exklusiven Sonderedition des Brennstoffzellen-Modells können die Anhänger des amtierenden Europa-League-Siegers Bekanntschaft mit der Welt der Wasserstofftechnologie machen und gleichzeitig ihre Leidenschaft für den Verein bekunden.



Das bereits zweite Serienfahrzeug mit Brennstoffzellentechnologie des Importeurs erhält eine einzigartige Beklebung im Look von Eintracht Frankfurt, welche die Verbindung zwischen Verein und dem Mobilitätspartner Hyundai symbolisiert. Im Rahmen der Kampagne "Die Zukunft für DicH2" können Eintracht-Sympathisanten den Nexo als Auto-Abo unter hyundai-abo.de/eintracht online bestellen.



Bei dem limitierten Sondermodell können die Anhänger der Eintracht aus allen für den Nexo verfügbaren Farben auswählen - von White Cream bis Titanium Grey. Der Startschuss für die Kampagne fällt im Rahmen des 21. Spieltages, wenn Eintracht Frankfurt am 18. Februar ab 18:30 Uhr Gastgeber für Werder Bremen ist. Anschließend kann das Fahrzeug online gebucht werden. Die Mindestmietdauer beträgt drei Monate, die Sonderedition gibt es für eine Sonderrate ab 499 Euro pro Monat.



Hyundai Deutschland bietet in Zusammenarbeit mit ViveLaCar, dem Spezialisten für Auto-Abo, seit zwei Jahren das Hyundai Auto-Abo an, eine Alternative zu Kauf oder Leasing und bestens geeignet, um neue Antriebsarten unverbindlich und unkompliziert auszuprobieren.

