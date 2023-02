Wartungs-Turbo für Ford-Transporter

Das "FordLiive-Center" Köln hat auf dem Werksgelände in Köln-Niehl seinen Betrieb aufgenommen. 30 Spezialisten arbeiten auf einer Fläche von 345 Quadratmetern werktäglich von 8 bis 18 Uhr. Ihre zentrale Aufgabe ist es, die Ford Transit-Center - also die auf Ford-Nutzfahrzeuge spezialisierten Händler-Betriebe in Deutschland, Österreich, der Schweiz (DACH-Märkte) sowie in Benelux - dabei zu unterstützen, die Einsatzbereitschaft der Kundenfahrzeuge zu maximieren, indem die Service- und Wartungsbedingten Werkstatt-Aufenthalte auf ein Minimum verringert werden.



Das Konzept zeigt Erfolg: So konnten, bezogen auf die Nutzfahrzeuge der Ford-Kunden, dank "FordLiive" allein im vergangenen Jahr europaweit 301.000 Stunden an service- und wartungsbedingter Stand- und damit Ausfallzeit vermieden werden. Dies entspricht einem Gegenwert von 138.000 Euro. Wichtig zu wissen: Die

service- oder reparaturbedingten Ausfallzeiten sind nach den Kraftstoff- und den Abschreibungskosten der drittgrößte Kostenfaktor für Flottenbetreiber. Die Ford-Transit-Center, in Europa gibt es rund 800, in Deutschland sind es aktuell 233, sind auf Ford-Nutzfahrzeuge einschließlich des vollelektrischen Ford E-Transit spezialisiert.



Jeder der Spezialisten betreut im Schnitt rund zehn Händlerbetriebe mit durchschnittlich 15 bis 30 Fällen. Die entsprechend qualifizierten Ford-Mitarbeiter stützen sich dabei auf unterschiedliche Daten - so zum Beispiel auf Fahrzeug-Zustandsdaten, die per bordeigenem Fahrzeug-Modem in Echtzeit an die Händler-Betriebe und an Ford übertragen werden, und auf Reparatur-Statusdaten, die die Ford-Händlerbetriebe übermitteln, sowie auf Daten aus dem Pannenhilfe-Netzwerk von Ford.



"Basierend auf unserem Versprechen, die Kunden bei der Produktivitätssteigerung ihres Unternehmens zu unterstützen, vernetzen unsere Spezialisten im FordLiive-Center das Ford Know-how und die Daten der Kundenfahrzeuge mit unseren Ford Partnern - so können die erforderlichen Teile beziehungsweise Reparaturanweisungen sowie die technische Unterstützung proaktiv dem Ford Händler angeboten werden, um die Kundenfahrzeuge schnellstmöglich wieder zurück auf die Straße zu bringen", erklärt Jörg Pilger, Direktor Ford Customer Service für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Damit hebe man die Servicequalität auf eine neue Ebene.

