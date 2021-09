VW zeigt Studie ID Life

München. E-Mobilität soll erschwinglicher werden – daran arbeitet auch Volkswagen. Mit der Studie ID Life zeigt der Hersteller nun auf der Messe IAA in München (bis 12. September) einen ersten Ausblick auf ein neues Einstiegsmodell. Wenn der Kleinwagen im Jahr 2025 als Erweiterung der ID-Familie auf den Markt kommt, soll er VW zufolge bei „ungefähr 20 000 Euro“ starten und somit um 10 000 Euro günstiger als aktuell der ID3 sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür hat VW seinen Elektrobaukasten überarbeitet und einen 4,09 Meter langen Kleinwagen mit Frontmotor konstruiert. Der hat in der Studie eine Leistung von 172 kW/234 PS und beschleunigt den Fünftürer mit bis zu 290 Nm in 6,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Maximal sollen laut VW 180 km/h möglich sein. Der Akku mit 57 kWh gibt seinen Strom erstmals bei VW nicht nur an den Motor, sondern auch wieder ans Netz ab. So soll er zum Beispiel ein Haus versorgen oder ein E-Bike laden können. Nutzt man die Energie nur zum Fahren, genügt sie laut VW für bis zu 400 Kilometer. tmn