VW zeigt Passagier-Drohne

Die Volkswagen Group China stellt mit dem V.MO den ersten Prototyp einer Passagierdrohne vor, die unter die neue eVTOL-Kategorie fällt. eVTOL steht für "electric Vertical Take-Off and Landing aircraft" und bezeichnet elektrisch angetriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können.



Damit will VW neue Wege bei der Entwicklung vollelektrischer und nachhaltiger individueller Mobilitätskonzepte gehen. 2020 hat die Volkswagen Group China ein Projekt zur "Vertikalen Mobilität" ins Leben gerufen, um Mobilitätslösungen für die Zukunft zu entwickeln. Dazu gehören auch der Markt für urbane Luftmobilität und die Ausweitung des städtischen Verkehrs von der Straße in den Luftraum.



Nach intensiver Forschungs-, Konzeptions- und Entwicklungsarbeit hat das Projektteam nun seinen ersten Prototypen zur Erprobung im Luftraum entwickelt - den V.MO. Mit seinem Spitznamen "Flying Tiger" wird nicht nur seiner auffälligen Lackierung in Schwarz-Gold Rechnung getragen, sondern auch seiner Einführung im Jahr des Tigers.



Das Konzept des Prototypen basiert auf bereits vorhandenen Lösungen für autonomes Fahren und Batterietechnologien für eine emissionsfreie Mobilität. Das Modell ist als X-Wing-Konfiguration konzipiert, mit einer Länge von 11,2 m und einer Spannweite von 10,6 m. Es verfügt über acht Rotoren für den Auftrieb und zwei Rotoren für den Vortrieb. Der Konzern führt im Laufe dieses Jahres eine Reihe von Flugtests zur technischen Optimierung durch. Ein verbesserter Prototyp soll bis Spätsommer 2023 noch weitergehende Testflüge absolvieren. Die Drohne könnte in ihrer endgültigen Ausführung vier Passagiere samt Gepäck über eine Entfernung von bis zu 200 km transportieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1