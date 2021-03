  VW will Lieferung von E-Autos verdoppeln

Mehr als 450.000 Elektroautos will Volkswagen 2021 an Kunden liefern - doppelt so viele wie im Vorjahr. Zudem setzen die Wolfsburger verstärkt auf Digitalisierung. Im Corona-Jahr 2020 hatte der Konzern 2,7 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien investiert.



Digitalisierung heißt bei VW vor allem: Geschäftsmodell 2.0. In sechs deutschen Städten starten Tests mit Abo-Modellen und buchbaren Zusatzfunktionen "on demand". In den nächsten Jahren erwartet die Marke daraus Umsätze in dreistelliger Millionenhöhe. Ebenfalls im Sommer 2021 startet der Online-Verkauf von Fahrzeugen.



Die hohen Zukunftsinvestitionen seien nur möglich gewesen durch ein striktes Kostenmanagement. "Die Sicherung unserer finanziellen Handlungsfähigkeit war im Ausnahmejahr 2020 ein wesentlicher Erfolgsfaktor", sagt VW-Finanzvorstand Alexander Seitz. Man habe alle Projekte auf den Prüfstand gestellt und rigoros priorisiert. "Die starke Performance in der zweiten Jahreshälfte zeigt, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben."



Beim Online-Handel hat sich bereits etwas getan: Ab sofort können Kunden wesentliche Schritte beim Kauf ihres ID.3 und ID.4 online vorbereiten und den Kaufprozess anschließend beim Händler vor Ort abschließen. Ab Sommer werden die Kunden dann die Möglichkeit haben, den kompletten Kaufprozess der ID.-Familie, von der Konfiguration bis zum Abschluss eines Leasingvertrags, online zu durchlaufen.



Ebenfalls im Sommer wird Volkswagen mit den Händlern einen digitalen Marktplatz für Lagerfahrzeuge und Gebrauchtwagen eröffnen. Kunden werden dort aus einem breiten Angebot auswählen und Ihr Fahrzeug online erwerben können.