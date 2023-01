VW: Weltweit mehr als 15.000 Schnellladepunkte

Der Volkswagen Konzern zieht zum Aufbau seines weltweiten Schnellladenetzwerkes Zwischenbilanz: Bis Ende des Jahres 2022 sind gut ein Drittel der bis 2025 geplanten 45.000 Schnellladestationen ans Netz gegangen - insgesamt rund 15.000

High-Power-Charging-Punkte (HPC) mit einer Leistung von bis zu 350 kW.



Im Jahr 2021 hatte der Konzern beim Power Day als erster internationaler Automobilhersteller verkündet, mit Partnern weltweit ein für alle Elektrofahrzeuge zugängliches Schnellladenetz aufzubauen. Ende 2023 sollen in Europa circa 10.000 und weltweit bis zu 25.000 HPC-Ladepunkte zur Verfügung stehen.



Thomas Schmall, Volkswagen Konzernvorstand für Technik und CEO von Volkswagen Group Components bekräftigt: "Volkswagen hat bereits vor Jahren mit dem Aufbau eines weltweiten Schnellladenetzes begonnen. Mit 15.000 installierten Schnellladern in Nordamerika, China und Europa gehören wir inzwischen zu den Vorreitern. Dabei setzen wir auf die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie und Energiebranche. Wir sehen Charging nicht nur als notwendige Voraussetzung für die E-Mobilität, sondern als vielversprechendes, strategisches Geschäftsfeld der Zukunft, das wir in den kommenden Jahren weiter ausbauen wollen."



Mit der Strategie "New Auto" bündelt der Konzern seit Anfang 2021 sämtliche Aktivitäten im Bereich Laden und Energie, die durch das Vorstandsressort Technik gesteuert werden. Damit nimmt die heutige Volkswagen Group Technology eine Schlüsselrolle in der Elektromobilitätsstrategie des Konzerns ein, mit dem Ziel, führender Anbieter eines intelligenten Lade- und Energie-Ökosystems zu werden.



Konzernvorstandschef Oliver Blume bekräftigte diese Rolle in seinem 10-Punkte-Plan, der den Bereich Laden & Energie als elementaren Bestandteil der Zukunft des Unternehmens hervorhebt. Neben dem weltweiten Aufbau eines offenen Schnellladenetzes umfasst die Produktpalette zudem die gesamte Bandbreite der Ladelösungen für Privatkunden und Unternehmen - von der eigenen Wallbox über die flexible Schnellladesäule bis hin zu Ladediensten und innovativen, smarten

Ökostrom-Tarifen. Darüber hinaus arbeitet Volkswagen daran, das E-Auto als mobile Powerbank im Energiesystem zu verankern und zusätzlichen Mehrwert für die Fahrer zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1