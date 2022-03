VW und Ford stromern als Duo

Die Auto-Konzerne Volkswagen und Ford wollen ihre Zusammenarbeit bei der Elektroplattform MEB weiter vertiefen. So will Ford künftig ein weiteres E-Modell für Europa auf Basis der Elektroplattform MEB produzieren. Gleichzeitig verdoppelt das Unternehmen sein geplantes MEB-Volumen auf nun 1,2 Millionen Einheiten über die Laufzeit von sechs Jahren.



Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Rahmen der strategischen Allianz von VW und Ford geschlossen, die neben der E-Mobilität auch das Geschäft mit Nutzfahrzeugen und das autonome Fahren umfasst. Der Modulare E-Antriebs-Baukasten MEB ist als offene Fahrzeugplattform konzipiert und soll Herstellern eine schnelle, wirtschaftliche Elektrifizierung ihrer Modellpalette bieten.



Das erste Modell von Ford, das den MEB nutzt, soll ein E-Crossover sein. Es soll ab 2023 im Ford Electrification Center in Köln vom Band laufen und wird die E-Mobilitätsstrategie des Unternehmens weiter vorantreiben.

