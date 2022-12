VW und Elli bieten größtes Ladenetz Europas

Volkswagen hat mit seiner Lade- und Energie-Marke Elli den nächsten Meilenstein erreicht: Mit 400.000 Ladepunkten bietet Elli jetzt den Zugang zum größten Ladenetz in Europa an, der mehr als 800 Anbieter in 27 Ländern umfasst. Damit hat sich das Netz in nur anderthalb Jahren um rund 200.000 Ladepunkte verdoppelt.



Das Unternehmen setzt dabei auf zahlreiche Kooperationen und Partnerschaften, unter anderem mit Energieversorgern wie Enel und Iberdrola, dem Mineralölkonzern BP und dem Joint-Venture "Ionity", um den Fahrern von Elektroautos ein engmaschiges und grenzüberschreitend leicht zugängliches Ladenetz zu bieten. Aktuell sind rund 800 Anbieter integriert.



Zuletzt hat Elli rund 24.000 Vattenfall-Stationen in Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und Schweden angebunden sowie 1.000 (HPC-)Schnellladestationen von Fastned in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Frankreich und der Schweiz. Erst wenige Monate zuvor war das Netz in Großbritannien durch 6.800 Ladestationen des Anbieters BP Pulse stark erweitert worden.



Als Mobility Service Provider wendet sich Elli an die Fahrer und Fahrerinnen von Elektroautos sämtlicher Hersteller. Nutzen können das Netz Kunden von Elli und die der Marken Seat, Cupra, Skoda und VW. Ab nächstem Jahr soll auch der Ladeservice von Audi in das Portfolio integriert werden.

