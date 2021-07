VW Tiguan "Urban Sport" in den Startlöchern

Wer den VW Tiguan in einer besonders dynamischen Version fahren will, greift wahrscheinlich zum Sondermodell "Urban Sport". Es ist nun bestellbar. Die betont sportliche Ausstattungslinie präsentiert sich mit Design-Highlights am Exterieur - zum Beispiel dem Schriftzug "Urban Sport" auf den Türen.



Das Sportmodell verfügt serienmäßig über einen Heckstoßfänger in Wagenfarbe mit Chromelementen inklusive eines durchgehenden Reflektorbandes und eines schwarzen Heckspoilers im R-Styling. Der vordere Stoßfänger hat schwarze Hochglanzakzente. Abgerundet wird das Design mit in Schwarz gehaltenen Außenspiegelgehäusen sowie einer Logo-Projektion. Außerdem verfügt das Fahrzeug serienmäßig über 18 Zoll große Leichtmetallräder des Typs Sebring in Schwarz.



Serienmäßig fährt der "Urban Sport" mit einer Progressivlenkung (geschwindigkeitsabhängiger Lenkwinkel) und einem Sportfahrwerk vor. Den sportlichen Look unterstreichen die abgedunkelten Seitenscheiben im Fond.



Außerdem serienmäßig mit an Bord sind unter anderem LED-Scheinwerfer mit der Fernlichtregulierung Light Assist, digitaler Radioempfang DAB+, die Klimaanlage Air Care Climatronic mit Aktiv-Kombifilter sowie der Spurhalteassistent Lane Assist.



Der Einstiegspreis des Tiguan "Urban Sport" beträgt 33.125 Euro. Erhältlich ist das Sondermodell in neun verschiedenen Motor- und Antriebsvarianten.

