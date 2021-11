VW Tiguan Allspace angerollt

Der aufgefrischte Tiguan Allspace von Volkswagen ist jetzt im Handel. Das geräumige SUV bietet bis zu sieben Personen Platz. VW hat sowohl das Design als auch die Motorenpalette erneuert. Für die Langversion des meistverkauften SUV-Modells von Volkswagen stehen außerdem neue Technologie-Features wie der IQ.Drive Travel Assist für teilautomatisiertes Fahren, die "We Connect"-Online-Dienste und die IQ.Light - LED-Matrixscheinwerfer zur Verfügung. Der Einstiegspreis für den neuen Tiguan Allspace (1.5 l TSI, 110 kW/150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe) beträgt 36.900 Euro.



Optisch setzen die beleuchtete Kühlergrillleiste und die dynamische Blinkerfunktion Akzente. Optional können die interaktiven IQ.Light - LED-Matrixscheinwerfer, die ein Plus an Sicherheit und Komfort bieten, bestellt werden. Neu gestaltet wurden auch die LED-Rückleuchten. Hinzu kommen zwei neue Außenfarben und eine zusätzliche 18 Zoll große Variante im Programm der Leichtmetallräder.



Der Innenraum des Tiguan Allspace bietet Platz für eine optionale dritte Sitzreihe. Mit ihr wird der geräumige Fünfsitzer zu einem SUV mit Platz für bis zu sieben Personen. Für ein modernes Ambiente im Interieur sorgen das serienmäßige Digital Cockpit Pro, ein neu gestaltetes Multifunktionslenkrad und ein Infotainmentsystem mit einem bis zu 9,2 Zoll großen Farbdisplay. Die Steuerung der optionalen Drei-Zonen-Klimaautomatik "Air Care Climatronic" erfolgt über ein neues Modul mit Touchflächen in der Mittelkonsole.



Für den neuen Tiguan Allspace stehen fünf effiziente und leistungsstarke Antriebe zur Auswahl: Die 2,0-Liter-TDI-Antriebe mit 110 kW/150 PS (beziehungsweise 147 kW/200 PS) optimieren ihr Emissionsverhalten durch einen doppelten SCR-Katalysator mit zweifacher AdBlue-Einspritzung (Twindosing). Der 1,5-Liter-TSI-Motor mit 110 kW/150 PS, der serienmäßig mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe und optional mit einem 7-Gang-DSG kombiniert wird, verfügt über eine Zylinderabschaltung (ACT).



Außerdem sind zwei 2,0-Liter-TSI-Motoren im Angebot, die eine Leistung von 140 kW/190 PS (beziehungsweise 180 kW/245 PS) mobilisieren. Sie übertragen ihre Kraft serienmäßig über ein 7-Gang-DSG und den Allradantrieb 4Motion auf die Fahrbahn. Alle Motorisierungen erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM. Die zulässige Anhängelast beträgt in Verbindung mit 4Motion bis zu 2,5 Tonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1