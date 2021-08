VW: Polizeiautos mit E-Antrieb

Die Polizei in Niedersachsen wird (teil-)elektrisch: Deshalb wurden bei VW 215 ID.3 bestellt, die als Einsatzfahrzeuge unterwegs sein sollen. Dazu wird die derzeitige Flotte von 160 Passat GTE um weitere 175 Exemplare des Plug-in-Modells aufgestockt. Die ersten zehn Stromer wurden jetzt in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover übergeben.



VW hat den Auftrag im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung erhalten. Der Hersteller erhofft sich davon auch eine Signalwirkung für den Einsatz von E-Mobilität bei deutschen Behörden.



Die Polizei-ID.3 sind neutrale Fahrzeuge sowie Einsatzfahrzeuge der Kriminalpolizei. Letztere sind mit Funk und Blaulicht ausgestattet, das bei Einsätzen aufs Dach gesetzt wird. Die Passat GTE sind für den Streifendienst und zur Observation vorgesehen. Sie werden in der bekannten Polizei-Farbgebung samt Blaulicht und Funk und als neutrale Kripo-Fahrzeuge ausgeliefert.

