VW Nutzfahrzeuge zeigt Helden aus dem Kinderzimmer

Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer bringt gleich zwei Stars aus dem Kinderzimmer mit zur Bremen Classic Motorshow 2023. Ein 1962er T1, der als Vorlage für das Modell der Marke Playmobil diente und den wohl weltgrößten Bulli aus Bausteinen.



In Halle Fünf teilen sich die Experten aus Hannover einen Gemeinschaftsstand mit Audi Tradition, Volkswagen Classic und der Autostadt. Dabei können die Besucher eine Zeitreise zurück in die Kinderzimmer machen, in der die Spielzeug- und Modellautos den Impuls für automobile Träume bildeten.



Nicht selten waren das die Autos von Volkswagen Nutzfahrzeuge - und da vor allem der Bulli. 2011 brachte die Firma Lego das erste Bulli Set eines T1 Campingbusses aus dem Modelljahr 1962 auf den Markt. Dieses bestand aus 1.334 Klemmbausteinen und blieb bis 2020 im Angebot. 2021 folgte das nächste Modell, der T2 Camper.



Auf dem Stand in Bremen können nicht nur "kleine" Spielzeug-Camper bewundert werden; zu sehen ist auch der wohl weltgrößte Lego-Bulli. Ein aus 400.000 Steinchen aufgebauter T2 Camper in Originalgröße. Ein zertifizierter Lego-Baumeister baute das Fahrzeug innerhalb von nur sechs Wochen nach.



Liebevolle Details, die in keinem Camper fehlen dürfen, komplettieren dieses Unikat. Das Vorbild für diesen Bulli aus Bausteinen war der T2a "Horst" aus der Sammlung von VWN Oldtimer. Auch "Horst" ist auf dem Stand zu sehen. Nur einen Klemmbaustein-Wurf entfernt findet sich die spätere Antwort von Playmobil.



Anlässlich eines Termins in Hannover lernten die Verantwortlichen von Playmobil den 1962 gebauten T1 Camper "Henrik the Red" kennen. Ein Bulli, der sie sofort begeisterte und der "playmobilisiert" seit 2021 in den Regalen der Spielzeughändler nicht nur für glückliche Kinderaugen sorgt.



Im Herbst 2021 startete Playmobil zusätzlich einen Bulli-Konfigurator, mit dem die Kunden sich ihren eigenen Camper konfigurieren können. Neben fünf verschiedenen Farbkombinationen können Nummernschild sowie Figuren individuell bestellt werden. Seitdem gibt es wieder fabrikneue T1 Bullis, wenn auch nur im Maßstab 1:18.



Ein Blick in den Innenraum des Playmobil-Vorbildes gibt einen Vorgeschmack auf das VW Bus Festival, welches vom 23. bis 25. Juni 2023 in Hannover stattfindet. Auf dem Festivalgelände auf und um das Messegelände herum werden im Sommer einige tausend Bullis aller Generationen vertreten sein. Im Zentrum der Veranstaltung wird es rund um den Kult-Bus ein attraktives Bühnenprogramm geben: Show Acts sowie alles für den VW Bus-Fan erwartet die Besucher. Und die Kinderzimmerhelden werden dann auch wieder vor Ort sein.

