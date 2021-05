VW Multivan nun auch als Plug-in-Hybrid

Volkswagen bietet den Multivan nun auch als Plug-in-Hybrid an. Der Multivan eHybrid startet wann immer möglich im "E-Mode" - also rein elektrisch. Die elektrische Reichweite wird dabei so ausgelegt sein, dass die typischen Tagesdistanzen emissionsfrei zurückgelegt werden können. Bei höheren Geschwindigkeiten respektive je nach Ladestand der Batterie schaltet sich ein Turbobenziner (TSI) hinzu.



"Sie können innerstädtisch vollelektrisch Ihren Alltag gestalten und auf Langstrecken die Vorzüge eines kraftvollen Hybrid nutzen", sagt Design-Chef Albert Kirzinger.



Die Lithium-Ionen-Batterie ist im Unterboden des neuen Multivan eHybrid untergebracht. Das spart Platz und senkt gleichzeitig den Schwerpunkt des Vans. Und das wirkt sich positiv auf das Fahrverhalten aus. Extern geladen wird die Batterie des Multivan über eine Schnittstelle vorn im Kotflügel auf der rechten Seite. Volkswagen Nutzfahrzeuge wird für den elektrisierenden Van eigene Ladekarten für das öffentliche "Stromtanken" sowie Wallboxen zum schnellen Laden daheim anbieten.



Auf den Markt kommen soll der neue Multivan mit verschiedenen Antriebsversionen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

