VW mit neuen PR-Köpfen

Volkswagen besetzt zwei Positionen in der Kommunikation neu: Pietro Zollino wechselt von der Traton Group zur VW-AG und übernimmt ab April 2023 von Nicole Mommsen die Leitung der Unternehmenskommunikation sowie die stellvertretende Leitung der Konzernkommunikation. Die Unternehmenskommunikation umfasst die Bereiche Media Relations, Strategie & Internationale Kommunikation sowie die Sustainability & Integrity Kommunikation. In seiner neuen Rolle berichtet Pietro Zollino an den Head of Global Group Communications Dr. Sebastian Rudolph.



Nicole Mommsen wird Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Global Communications and Sustainability im Konzernbereich Group Technology, der die Bereiche Volkswagen Group Components, PowerCo SE, Volkswagen Group Charging & Energy und das Plattformgeschäft des Volkswagen Konzerns umfasst. Zusätzlich wird sie die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Konzernbereichs verantworten. Als neues Mitglied des Führungsteams der Group Technology berichtet Nicole Mommsen künftig an Thomas Schmall-von Westerholt, Konzernvorstand Technik und Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen Group Components.

