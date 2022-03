VW macht T-Roc und T-Roc Cabriolet frisch

Ausgestattet mit frischen Design-Akzenten im Exterieur, deutlichen Fortschritten in den Bereichen Bedienung und Vernetzung sowie mit Assistenzsystemen der jüngsten Generation stehen der aufgefrischte VW T-Roc und das T-Roc Cabriolet ab sofort bei den Händlern. Der Einstiegspreis beträgt 23.495 Euro. Das Cabrio ist ab 31.850 Euro erhältlich.



Beim Exterieur der beiden Modelle wurde nur behutsam Hand angelegt. Das geschärfte Design soll nun auch dank neuer Lackierungen markanter zum Ausdruck kommen. Auch das Interieur präsentiert sich laut VW moderner und hochwertiger. Zentrale Elemente sind das neu gestaltete Multifunktionslenkrad, das serienmäßige Digital Cockpit (mit komplett digitalem Anzeige- und Bediensystem) und die neu gestalteten Infotainment-Displays, die - je nach Ausstattung - 6,5 Zoll bis 9,2 Zoll groß sind.



Die beiden aufgefrischten Modelle bieten serienmäßig oder als Sonderausstattung zahlreiche Assistenzsysteme, die zuvor nur in höheren Fahrzeugklassen verfügbar waren. Neu im Angebot sind der optionale "IQ.Drive Travel Assist" und die vorausschauende Geschwindigkeitsregelung "Prädiktives ACC", was das assistierte Fahren bis zu 210 km/h im Rahmen der Systemgrenzen ermöglicht.



Erweitert wurde der Funktionsumfang des Systems "Side Assist" und des Parklenkassistenten "Park Assist", der jetzt auch das Vorwärtseinparken in Querparklücken sowie das Ausparken aus parallel zur Fahrbahn angeordneten Stellflächen übernehmen kann.



Die optionalen IQ.Light-LED-Matrixscheinwerfer sollen für eine gute Sicht sorgen, egal,ob man am Tag, bei Nacht oder bei schlechtem Wetter unterwegs ist. Während der "Dynamic Light Assist" hilft, kurvige Strecken vorausschauend auszuleuchten und den Gegenverkehr auch bei aktivem Fernlicht nicht zu blenden, sorgen die einzelnen LED-Segmente des Lichtsystems für eine bessere Lichtverteilung, indem sie je nach Fahrsituation gezielt an- beziehungsweise ausgeschaltet werden.



Aufbauend auf dem Modularen Infotainmentbaukasten (MIB) von VW haben der T-Roc und das T-Roc Cabriolet die aktuelle Generation der Online-Dienste an Bord. Die Funktionen von "We Connect Plus" ermöglichen die Nutzung innovativer digitaler Services wie die natürliche Online-Sprachbedienung und den Zugriff auf Streaming-Dienste. Optional können die Funktionen von Apple CarPlay und Android Auto jetzt auch kabellos in das Bediensystem integriert werden.



Drei Otto- und zwei Dieselmotoren mit einem Leistungsspektrum von 81 kW/110 PS bis 140 kW/190 PS stehen für den T-Roc zur Auswahl. Je nach Antrieb werden sie mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert. Der Allradantrieb 4Motion ist in Verbindung mit dem 110 kW/150 PS starken Dieselmotor erhältlich und gehört beim 2,0-Liter-TSI mit 140 kW/190 PS zur Serienausstattung. Für die offene Variante des T-Roc stehen zwei Benzinmotoren mit Turboaufladung und Direkteinspritzung als 1.0 TSI mit 81 kW/110 PS oder 1.5 TSI mit 110 kW/150 PS zur Wahl.

