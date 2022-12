VW Konzern stellt sich bei Qualität und Design neu auf

Der Volkswagen Konzern stellt die markenübergreifenden Funktionen Qualität und Design neu auf. Ziel ist die engere Anbindung an die Hauptmarken Volkswagen Pkw, Audi und Porsche, um den konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden sicherzustellen.



Zudem verspricht sich der Konzernvorstand von der Neuaufstellung angesichts des rasanten Wandels in der Industrie und den damit verbundenen Anforderungen eine klarere Priorisierung und schnellere Umsetzung. Das Qualitätsmanagement wird ab 1. Januar 2023 Michael Neumayer zusätzlich zu seiner Funktion als Leiter Unternehmensqualität bei Audi leiten. Er übernimmt die Funktion von Frank Welsch, der nach fast 30 Jahren im Konzern in den Ruhestand geht.



Die Leitung des Konzernressorts Design soll ab 1. Januar 2023 Michael Mauer von Porsche ebenfalls in Personalunion übernehmen. Er folgt auf Klaus Zyciora, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Konzerns zu widmen.



Nach der im September erfolgten Neuaufstellung des Konzernvorstands sind nun alle Schlüsselfunktionen bei einer der führenden Marken des Konzerns verortet:

Produktion und Einkauf bei der Marke Volkswagen Pkw, Vertrieb und Qualität bei Audi sowie Design und Entwicklung bei Porsche. Hauptaufgaben der Konzernfunktionen werden künftig die Koordination und das Heben von Synergien sein.



"Erstklassige Qualität und ikonisches Design sind seit jeher die Leistungsmerkmale des Volkswagen Konzerns und seiner Marken," kommentierte CEO Oliver Blume die Neuaufstellung. "Mit der konzernweiten Führung über die Marken verstärken wir den Fokus auf unsere Kunden."



"Michael Mauer und Michael Neumayer haben in ihren jeweiligen Bereichen einen starken Track Record, sowohl auf Marken- als auch im Fall von Michael Mauer auf Konzernebene", so Oliver Blume. Er freue sich, dass beide diese wichtigen Schlüsselfunktionen im Konzern übernähmen. Gemeinsam werde man die Bereiche Qualität und Design weiter stärken und auf zukünftige Anforderungen ausrichten.

