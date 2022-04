VW Konzern startet Qualitätsoffensive für Stromer

Der Volkswagen Konzern startet in Sachen Laden und Energie eine Qualitätsoffensive. Um das E-Auto kompromisslos erstfahrzeugfähig zu machen, verfolgt man die Themen Preistransparenz, Netzausbau und Ladekomfort mit Nachdruck.



Kunden der Volumenmarken Volkswagen, Cupra/Seat und Skoda haben künftig die Wahl zwischen drei Grundtarifen mit jeweils festen Preisen je geladener Kilowattstunde. Volkswagen folgt damit dem Wunsch vieler Kunden, die sich klar für transparente Festpreise aussprechen. Je nach Land können die Preise variieren, folgen aber immer der gleichen Logik.



Gleichzeitig baut der Volkswagen Konzern sein europaweites Ladenetz weiter aus: E-Auto-Fahrer können europaweit inzwischen über 310.000 Ladepunkte nutzen, darunter rund 10.000 Schnelllader an über 3.000 Standorten.



Zudem will Volkswagen den Komfort an Ladeparks steigern. Besonders komfortable Ladestationen ausgewählter Ladeparkbetreiber werden künftig im Navigationssystem hervorgehoben und E-Auto-Fahrern die Option angeboten, bevorzugt dorthin zu fahren.



Zu den Qualitätskriterien werden unter anderem Verlässlichkeit, Wetterschutz und Verpflegung gehören. Die Nutzer können so künftig Ladestationen mit Überdachung und Kaffeeangebot gezielt ansteuern. Das Programm soll noch in diesem Jahr starten.



"Wir wollen unseren Kunden ein optimales Ladeerlebnis bieten und das E-Auto kompromisslos erstfahrzeugfähig machen. Aus diesem Grund gehen wir die Themen Preistransparenz, Netzausbau und Ladekomfort mit Nachdruck an", betont Elke Temme, CEO Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) und Senior Vice President Charging & Energy Volkswagen Group Components.



Ein weiterer Baustein der Qualitätsoffensive ist die Markteinführung von Plug&Charge.

Die Funktion wird ab Mitte des Jahres per Software-Update in allen E-Autos der Volumenmarken auf MEB-Basis aktiviert. Das Fahrzeug identifiziert sich dann per ISO 15188-Standard sicher an entsprechenden Ladesäulen und startet automatisch den Ladevorgang. Unterstützt wird Plug&Charge unter anderem von Ionity, Aral/BP, E.ON und Iberdrola. Weitere Partner bereiten das Angebot bereits vor.

