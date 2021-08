VW ID.3 startet in China durch

Der vollelektrische ID.3 gehört in vielen europäischen Ländern zu den meistverkauften E-Autos. Ab dem vierten Quartal erhöht VW noch einmal die Schlagzahl: Denn dann wird der Bestseller auch auf dem weltweit größten Markt für Elektromobilität angeboten. Seine China-Premiere feierte der Kompaktwagen am Wochenende auf der Automobilmesse in Chengdu.



"Nach dem ID.43 und dem ID.6 führen wir mit dem ID.3 innerhalb von nur sechs Monaten bereits die dritte vollelektrische Modellreihe in China ein. Damit machen wir deutlich, dass wir neben Europa auch in China eine führende Marktposition bei Elektro-Fahrzeugen anstreben", so Volkswagen-CEO Ralf Brandstätter.



Die chinesischen Kunden können, wie auch in Deutschland praktiziert, schon vor dem Marktstart im vierten Quartal einen ID.3 per Frühbucher-System reservieren lassen. Bis Ende des Jahres sollen - wenn es die Halbleiter-Versorgung hergibt - 80.000 bis 100.000 Fahrzeuge der ID.-Familie an Kunden in China ausgeliefert werden.

