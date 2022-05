VW ID. Buzz: Es kann bestellt werden

Es geht los: Am Freitag, 20. Mai 2022, beginnt in Deutschland und den meisten europäischen Märkten der Vorverkauf des neuen ID. Buzz und des ID. Buzz Cargo. Der Bruttolistenpreis ohne Berücksichtigung des Umweltbonus in Deutschland beträgt für den fünfsitzigen ID. Buzz Pro 64.581,30 Euro. Der ID. Buzz Cargo ist ab 54.430,60 Euro brutto zu haben. "Die ersten Fahrzeuge werden im Herbst dieses Jahres an Kunden ausgeliefert", heißt es bei VW Nutzfahrzeuge (VWN).



Serienmäßig ist der ID. Buzz zur Markteinführung mit der bislang größten Batterie der ID-Familie versehen. Der Lithium-Ionen-Akku bietet einen Energiegehalt von 77 kWh (82 kWh brutto) und beliefert eine 150 kW/204 PS und 310 Nm starke E-Maschine im Heck mit Strom. Den WLTP-Verbrauch gibt VWN mit 20,6 kWh/100 km (Cargo: 20,4 kWh/100 km) an. Die Reichweite beträgt bis zu 421 Kilometer (Cargo: 424 km). An einer DC-Schnellladesäule ist die Batterie von fünf bis 80 Prozent ihrer Kapazität nach rund 30 Minuten wieder aufgeladen. Maximale Ladeleistung: 170 kW.



Neu in der ID-Familie ist die Funktion Plug&Charge: Sobald das Ladekabel eingesteckt wird, startet in Sekundenschnelle eine verschlüsselte und sichere Kommunikation zwischen Auto und Säule, dann beginnt der Ladevorgang. Die Abrechnung läuft wie gewohnt über den We Charge-Vertrag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1