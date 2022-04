VW ID. Buzz: Die erste Auszeichnung

Noch gar nicht auf dem Markt und schon ausgezeichnet: Diese Ehre wird dem neuen ID. Buzz von Volkswagen Nutzfahrzeuge zuteil. Die Juroren des renommierten Top Gear Electric Awards kürten ihn zu ihrem Elektroauto des Jahres 2022.



Der ID. Buzz kommt im September 2022 auf den Markt und sorgt schon jetzt in der Autowelt für Furore. Der Hauptgrund: Sein vom Ur-Bulli Volkswagen T1 inspiriertes Design. Zudem würdigten die britschen Juroren die hohe Qualität und das direkte Fahrverhalten des zunächst als fünfsitziger Bus und in der Transporter-Version ID. Buzz Cargo angebotenen Neuzugangs.



Die Top Gear-Redaktion unterstrich die Raumdimensionen des ID. Buzz, der viel Platz im Inneren bietet - und speziell die Kofferraumkapazität, die doppelt so hoch ist wie die eines vergleichbaren SUV. Ollie Marriage, Leiter der Testabteilung bei Top Gear, resümiert: "Menschen, die vorgeben, einen aktiven Lebensstil zu haben, fahren einen SUV. Und diejenigen, die tatsächlich einen aktiven Lebensstil pflegen, fahren einen Bulli."

