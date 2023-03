VW ID. Buzz Cargo: Nachhaltig unterwegs zur Architekturbiennale

Das Kuratorenteam des Deutschen Pavillons der 18. Architekturbiennale in Venedig fuhr mit dem vollelektrischen VW ID. Buzz Cargo von Leipzig nach Venedig. Die Volkswagen Group ist Partner des vom Bundesbauministerium beauftragten Teams, das unter dem Titel "Open for Maintenance - Wegen Umbau geöffnet" den Deutschen Pavillon der 18. Architekturbiennale (20.05.-26.11.2023) betreut.



Die knapp vier Kubikmeter Ladevolumen des vollelektrischen ID. Buzz Cargo waren bis unter das Dach gefüllt mit Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen und Werkstattausrüstung, die von Partnern des deutschen Biennale-Beitrags zur Verfügung gestellt wurden. Das vom Bundesbauministerium beauftragte Kuratorenteam absolvierte damit die erste Etappe zur Umsetzung seines Ausstellungskonzepts "Open for Maintenance - Wegen Umbau geöffnet".



Wenn die Architekturbiennale am 20. Mai 2023 in Venedig für das Publikum geöffnet wird, lädt der Deutsche Pavillon in einer voll ausgestatteten Werkstatt zum Reparieren und Recyceln ein. Hier können Gäste der Biennale sowie internationale Initiativen, Universitäten und Ausbildungsstätten vorhandene Materialien früherer Ausstellungen in neue Zusammenhänge bringen. Ressourcenschonende Wiederverwendung, Instandsetzung und Neubelebung ist Teil des umfangreichen Kulturengagements der Volkswagen Group, die sich als Partner des deutschen Beitrags zum Ziel gesetzt hat, neue und breit angelegte Zugänge zu künstlerischen Positionen zu fördern.

