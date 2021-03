  VW feiert Geburtstag des Kult-Golf GTI

Als Volkswagen mit dem GTI einen besonders sportlichen Golf auf den Markt brachte, ahnte niemand, dass sich das Auto zum erfolgreichsten Kompaktsportwagen der Welt entwickeln würde. Das war im Sommer 1976. Seitdem wurden aus 5.000 geplanten Exemplaren bis heute weit mehr als 2,3 Millionen. Jetzt feiert Volkswagen den 45. Geburtstag der Ikone mit einem Jubiläumsmodell: dem Golf GTI "Clubsport 45" - eine exklusive Edition des 221 kW/300 PS starken "Clubsport". Ab sofort startet in den ersten Ländern Europas der Vorverkauf. Der Preis in Deutschland: ab 47.790 Euro.



Schon der "normale" Golf GTI "Clubsport" setzt sich technisch vom klassischen Golf GTI mit seinem um 55 PS stärkeren Turbomotor und dem Rennstrecken-Fahrprofil "Special" ab. Zu den äußeren "Clubsport"-Merkmalen gehören unter anderem vergrößerte Lufteinlässe, ein speziell durchströmter, offener Dachkantenspoiler (höherer Abtrieb) und eine eigene Sportabgasanlage.



Mit dem neuen Golf GTI "Clubsport 45" schreibt Volkswagen das nächste Kapitel der GTI-Hochleistungsversionen fort: Der erste Golf GTI "Clubsport" kam 2016 zum 40. Geburtstag des Kultsportwagens auf den Markt. Die Nr. 1 der "Clubsport"-Serie entwickelte 195 kW/265 PS und in einer Boost-Funktion temporär 213 kW/290 PS.



Noch 2016 folgte zudem der Golf GTI "Clubsport S" mit einer permanent abrufbaren Höchstleistung von 228 kW/310 PS. Im Herbst 2020 schickte Volkswagen den neuen Golf GTI "Clubsport" ins Rennen; bei ihm wird - ebenso wie beim nun vorgestellten "Clubsport 45" - zum ersten Mal die Regelung der serienmäßigen elektromechanischen Vorderachsquersperre in das Netzwerk des Fahrdynamikmanagers mit eingebunden.