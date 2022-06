VW feiert den Golf R

Volkswagen feiert das 20-jährige Jubiläum des Golf R mit einem exklusiven Sondermodell. Der Golf R "20 Years" hat eine auf etwa ein Jahr begrenzte Produktionszeit. Er ist ab sofort bestellbar, die Preise starten bei 59.995 Euro.



Das 2,0-Liter-Vierzylinder-Turboaggregat leistet 245 kW/333 PS, so dass das Jubiläumsmodell in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt; die Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h (bzw. optional 270 km/h) elektronisch abgeregelt. Der "20 Years" kommt serienmäßig mit dem aus dem Golf R bekannten R-Performance Paket (u. a. mit R-Performance Torque Vectoring in Kombination mit dem Fahrdynamikmanager und den zwei zusätzlichen Fahrprofilen "Special" und "Drift") in den Handel.



Der Golf R "20 Years" - auf Basis des aktuellen Golf - ist die fünfte Auflage des Golf R. Die Erfolgsgeschichte des Modells begann im Jahr 2002 mit dem Golf IV R32 und seinem 177 kW/241 PS starken 3,2-Liter-Sechszylindermotor. Der Golf IV R32 überzeugte auf Anhieb und wurde rund 12.000 Mal verkauft - fast dreimal so oft wie geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1