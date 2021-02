  VW-Bus als Playmobil-Miniatur

Playmobil baut den Bulli nach - im Kleinformat. Der Spielzeughersteller nennt das Modell schlicht: Volkswagen T1 Camping Bus. Mit viel Liebe zum Detail hat die Zirndorfer Firma gemeinsam mit der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge aus Hannover den Bulli "geschrumpft".



Als Vorlage diente ein echtes Fahrzeug: der T1 Camping Bus "Henrik the Red" von 1962 aus der Sammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge. So ist die Sitzbank klappbar, Tisch und Schränke funktionieren. Sie sind sogar mit passenden Lebensmitteln und Camping-Utensilien gefüllt. Hinter der Motorraumklappe kann man das Aggregat gut erkennen - es ist natürlich ein klassischer 4-Zylinder-Boxermotor.



Wie sehr der Playmobil-Bulli die Fangemeinde bewegt, zeigen viele Postings in den sozialen Netzwerken. Rund um den Globus präsentieren viele Fans direkt nach dem Erscheinen ihre neue Errungenschaft in Foto und Video und teilten ihre Begeisterung in unzähligen Beiträgen.



Wer schon immer mal davon träumte, mit seinem Playmobil-Bulli auf Reisen zu gehen, hat jetzt auch in der realen Welt die Gelegenheit dazu. Denn bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer kann man die Originale auch mieten. Es gibt eine Vielzahl von VW-Bussen aus fast allen Generationen, um das Lebensgefühl "Bulli" selbst am Steuer zu erleben.