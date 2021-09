VW bringt Auto-Abo und will Angebot ausbauen

VW setzt offenbar große Erwartungen ins Geschäft mit Auto-Abos. Deshalb startet der Konzern ab sofort mit dem AutoAbo für ID.3 und ID.4. Zudem sollen die Volkswagen Financial Services (VWFS) die Entwicklung und Implementierung von entsprechenden Angeboten für ausgewählte Marken des Volkswagen Konzerns "in wesentlichen europäischen Märkten" übernehmen.



Auf der Agenda steht als nächstes Projekt eine Variante für die komplette Marke Volkswagen Pkw. Stefan Imme, Chief Digital Officer der Volkswagen Financial Services AG: "Auto-Abos sind die konsequente Weiterentwicklung unseres erfolgreichen Geschäftsmodells - vollständig digital. Wir freuen uns sehr darauf, diese neue und flexible Form der Mobilität für die Marken des Volkswagen-Konzerns auszubauen und die Lücke zwischen unserem Leasing- und Vermietgeschäft zu schließen."



Volkswagen wird für das AutoAbo nach eigenen Angaben in den kommenden Monaten mehr als 2.000 "junge Gebrauchte" zur Verfügung stellen. Damit ist es eines der größten Abo-Angebote in Deutschland, so die Wolfsburger. Buchbar ist es entweder ab drei oder ab sechs Monaten Mindestlaufzeit, danach ist es für die Kunden jederzeit flexibel kündbar. "Damit erreichen wir einen wichtigen Meilenstein beim Geschäftsmodell 2.0 und treiben mit unserer Strategie ACCELERATE den Wandel vom reinen Fahrzeughersteller zum Mobilitätsanbieter weiter schnell und konsequent voran", so Klaus Zellmer, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen.

